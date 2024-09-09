Mou'nun İrfan Can kararı Fenerbahçelileri çıldırttı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2023/24 döneminde kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci'yi Fred'in yedeği olarak görevlendirmeyi düşünüyor.
Sezonun ilk yarısında Fred'i yedekleyecek isim belli oldu: İrfan Can Kahveci...
Jose Mourinho, başarılı kanat oyuncusunu Fred'in oynamadığı maçlarda orta sahada kullanmayı planlıyor. Mourinho, İrfan Can'a 8 veya 10 numarada daha fazla şans verecek.
Ağırlıklı olarak sağ kanatta oynadığı geçen sezon milli futbolcu 18 gol-12 asist ile kariyer rekoru kırmıştı. Mourinho, bu sezon kanatlarda Maximin-Tadic ikilisini kullanıyor.
Formda bir oyuncunun mevkisinin değiştirilmesi ise taraftarın tepkisini çekti.
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