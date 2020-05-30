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Aktüel

Motosikletten düşen adam ağır yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletten düşen adam ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 13:14:05 -
Motosikletten düşen adam ağır yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde motosikletten düşen adam ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.E. adlı adam Silifke ilçesi Sömek Mahallesinden, Erdemli ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Erdemli’ye bağlı Esenpınar Mahallesi Ağlıca Mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden A.E. motosikletten düştü. Başındaki kaskı da kırılıp çıkan sürücü asfalt zeminde metrelerce sürüklendi.


Kaza yapan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine ve 112’ye haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan A.E., durumunun ağır olması sebebiyle Mersin’e sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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