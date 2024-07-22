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Yerel Motosiklette 2’si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Yerel

Motosiklette 2’si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

Yeniakit Publisher
2024-07-22 05:41:00 - 2024-07-22 05:44:07

Aksaray’da 2’si çocuk 3 kişinin sıkışarak güçlükle bindiği ve çocuğun kullandığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2’si çocuk 1’i yetişkin 3 kişi küçük motosiklete binerek trafiğe çıktı. Plakası olmayan ve bir çocuğun kullandığı motosiklet yolculuğu bir araçla seyreden yolcunun telefon kamerasına yansıdı. Küçücük motosiklete sıkışarak binen 3 kişi trafikte seyrederken kendilerini görenleri de korkuttu. Küçük bir engebede düşmeleri an meselesi olan 3 kişi, bir süre seyrettikten sonra en arkada oturan yetişkin gencin görüntülendiklerini anlamasıyla yavaşlayarak önce çekim yapan araçtaki yolcuyu durdurmaya çalıştı, sonra da bir sokağa girerek gözden kayboldu.

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