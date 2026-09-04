Motosikletliyi tehlikeye atan şoföre ceza yağdı Kırmızıda geçti ehliyetinden oldu

Bursa’da kırmızı ışık ihlali yaparak motosiklet sürücüsünü tehlikeye atan özel halk otobüsü şoförü M.K.’nin ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca para cezası uygulanırken, psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsü sürücüsü M.K., kırmızı ışıkta geçerek yeşil ışıkta ilerlemek isteyen motosiklet sürücüsünü tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücü arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Motosiklet sürücüsünün, "Kırmızı ışıkta geçiyorsun, beni ezeceksin" şeklindeki tepkisine otobüs şoförü, "Ne olacak, cezamızı çekeriz" diye karşılık verdi. Motosiklet sürücüsünün plakasını aldığını söylemesi üzerine ise otobüs şoförünün, "Selamımı da söyle" ifadelerini kullandığı görüldü.

Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda otobüs sürücüsü M.K.’nin ehliyetine el konulurken, 17 bin 912 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.