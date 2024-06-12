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Yaşam Motosikletli vatandaşı ayı böyle kovaladı
Yaşam

Motosikletli vatandaşı ayı böyle kovaladı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 17:56:00 -

Erzurum'da bir vatandaş ayı tarafından kovalandı. O anları kameraya böyle çekti.

Erzurum’un İspir ilçesinde motosiklet ile seyir halindeki vatandaş, ayı ailesiyle karşılaştı. Ayının bir süre kovaladığı vatandaşlar büyük bir tehlike atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Güllü bağı ile İspir arası motoruyla köyünden ilçe merkezine giden vatandaş ilçeye 3 kilometre mesafede boz ayılar ile karşılaştı. Bir anda ayıyı karşısında gören vatandaş ayıyla konuşmaya çalıştığı anda ayı motoru kovalamaya başladı. Motosiklet ile kaçan vatandaşlar daha sonra geriye dönerek ayıların dağa yukarıya tırmanışını bir süre takip etti.

Bu arada İspir ve mahallelerinde bu tür olayların sürekli yaşanabileceği belirtilerek, evlerinden yalnız çıkmamaları ve tedbirleri olmaları gerektiği belirtildi.

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