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Yerel Motosikletli şehir ayısı böyle...
Yerel

Motosikletli şehir ayısı böyle...

Yeniakit Publisher
2024-02-05 10:41:00 -
Motosikletli şehir ayısı böyle...

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi motosiklet sürerken araçlara silah doğrultup havaya ateş açtı.

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi motosiklet sürerken araçlara silah doğrultup havaya ateş açtı.
Şüpheli o anlara ait görüntüleri “8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyada tepki çekerken, polis şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, plaka bilgisinden motosikletin sahibinin M.E.Ç. (17), sürücünün de Sipan Akman (19) olduğu belirlendi. Polis ekipleri evlerine baskın yaptığı Sipan Akman ve M.E.Ç.’yi yakalayarak ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Akman’ın olay sırasında kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Sipan Akman emniyette ‘genel güvenliği tehlikeye sokma’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. M.E.Ç.’ye ise ‘ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak’tan idari para cezası kesildi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Olacaklar: polis zanlıyı yakalar ifadesi ile birlikte savcıya çıkartır savcı tutuklanması yönünde iddianame düzenler ve hakim karşısına çıkartır hakim de kanunlara uyarak ateşli silahlar kanuna muhalefet,meskün mahalde ateş etmek süçlarından tahmini 2 yil ceza verir ve hükmün açıklamasını sonraya bırakarak zanlıyı serbes birakır.Al sana adalet sizce bu maganda bu süçü bir daha işlermi?.Yorum sizin.
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