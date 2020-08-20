Motosikletli kağıt toplayıcı köpeğe böyle çarptı!

Afgan uyruklu bir kağıt toplayıcısı şehir içi yolda motosikletiyle ilerlerken yola atlayan bir köpeğe çarptı. Seyir halinde ilerleyen kağıt toplayıcısı yasak olduğu halde motosikletin arkasına taktığı kağıt toplama çuvalı ile köpekle çarpıştı. Kaza anında motosikletten düşen Afganlı vatandaş ile ismi Bambam olarak belirtilen köpek yara almadan kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların da yardımı ile ayağa kalkan afgan uyruklu vatandaşın iyi olduğu belirtildi.