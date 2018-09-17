Motosikletle rögar kapağının üstünden geçti, canından oldu

Kaza sabah saatlerinde, Sakarya'da Akyazı Ada Caddesi'nde meydana geldi. Onur Acar, yolda üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden oynayınca, yönetimindeki 54 ABC 461 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Savrulan motosiklet, Harun Balkan yönetimindeki 14 LF 983 plakalı otomobile çarptı.

Onur Acar ve motosiklette arkasında oturan kardeşi Ercan Hüseyin Acar yola savruldu. Onur Acar ve Ercan Hüseyin Acar, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Onur Acar'ın ehliyetinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.