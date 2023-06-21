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Yerel Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 10:58:00 -
Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

 Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi 8032 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Acısu Caddesi istikametine gitmekte olan İbrahim Koç’un kullandığı 07 BBS 947 plakalı motosiklet ile Kemer Caddesi'nden Sorgun Bulvarı'na çıkmakta olan Gülşah Yoldan’ın kullandığı 07 ARD 717 plakalı otomobil çarpıştı. Kazadan bir süre sonra kendisini iyi hissetmediğini belirten motosiklet sürücüsünün, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

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