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Motosikletin çarptığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:50
Motosikletin çarptığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza Güzelhisar Mahallesi Kıbrıs Caddesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan S.O’ya, S.İ idaresindeki 09 CCC 18 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı adam yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.O’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgi soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:50
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