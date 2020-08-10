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Dünya

Motosiklete yerleştirdiler! O ülkede bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 16:17:00 -
Motosiklete yerleştirdiler! O ülkede bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, polis yetkilileri Çaman kentinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

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Yorumlar

meşe

PAKİSTANIN TÜM İŞ YERLERİNE KAMARA KONULMASININ ZORUNLU OLMASININ, TÜM BİNALARA EVLERE KAMARA ZORUNLU OLMASININ , TÜM CADDE SOKAKLARINA BİR BİR LERİNİ GÖRECEK ŞEKİLDE KAMARA KONULMASININ HİÇ BİR KAMARANIN GÖRMEDİGİ YERİN KALMAMASI , BU TÜR OLAYLARIN ÖNLENMESİNDE ÇOK FAYDALI OLACAKTIR, BU BOMBAYI KOYAN PATLATAN , YARDIM VE YATAKLIK YAPANLARIN BUNA BENZER BOMBA İLE BAPLATILMASI CAYDIRICI OLACAKTIR HİÇ ŞÜPESİZ , ASLINDA TÜM ÜLKE AYNI ŞEYİ YAPMAI GEREKİR. BU KİŞLERİ BİRDE CEZA EVİNDE BAKILMASIN ,
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