Motosiklete yerleştirdiler! O ülkede bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Pakistan'da motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucunda 5 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Dawn internet sitesinde yer alan habere göre, polis yetkilileri Çaman kentinde park halindeki motosiklete yerleştirilen bombalı düzeneğin infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.