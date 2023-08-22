Motosiklete çarpmak istemeyen araç sürücüsü yaptığı manevra ile yayaya çarptı!
Gaziantep'te motosiklete çarpamamak için manevra yapan araç sürücüsü o sırada yolda yürüyen bir kişiye çarptı.
Gaziantep'te motosiklete çarpamamak için manevra yapan araç sürücüsü o sırada yolda yürüyen bir kişiye çarptı.
Olay Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya gören Araç sürücüsü H.Ş. karşı caddeden gelen C.M.Ş. isimli motosiklet sürücüsüne çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kaldırımda yürüyen A.A.E'ye araçla çarptı.
Gerçekleşen kazada araba ve motosiklette maddi hasar meydana geldi. Kazada 4 şahıs yaralandı.
Olayı görenler çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Olayla ilgili incelemelerin başlatıldığı bildirildi. (İLKHA)