0553 313 94 23

Motosikletçilerin gözü Yıldırım’da

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ilgili açıklamaları sevindirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 14:53
Motosikletçilerin gözü Yıldırım’da

 Akit / Ekonomi 

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 3,5 TL ücret alınan motosikletlere ücretsiz olacağını açıklaması, motosiklet kullanıcılarını sevindirdi.

Motosiklet tutkunları ve kurye olarak her gün köprüleri kullanan binlerce motosikletçi, uygulamanın hayata geçirilmesini dört gözle bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine, Türkiye genelinde 3 milyon 200 bine yakın motosiklet kayıtlarda yer alırken, bunun 300 bine yakını İstanbul trafiğinde seyrediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 14:53
  1. Cumhur İttifakı
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  3. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  4. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  5. Motosiklet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
    1. Trabzonspor'a altyapısından 2 takviye
    2. Siirt’te jandarmadan huzur, güven,..
    3. Muş’ta drone destekli trafik kontrolü
    4. 5 mahallede muhtarlık seçimleri..
    5. Sokak ortasında arkadaşının boğazını..
    6. Bayramlık kömbeler hazırlandı
    7. İngiltere, Sudan Askeri Konseyini kınadı
    8. SASKİ tarafından düzenlenen eğitimler..
    9. Elazığ’da arefe günü mezarlıklar doldu..
    10. AK Parti, YSK’nın tekrarlanan İstanbul..
    11. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’dan..
    12. Kadınlar Plajı yeni sezonu açıyor
    13. Azez'deki terör saldırısına kınama
    14. Bayram namazı Iğdır’da 05.16,..
    15. AK Parti Aydın Milletvekili Savaş,..
    16. Samsun-Ordu karayolunda ’bayram’..
    17. Kaçak kazıcıya drone çelmesi!
    18. Azmetti 76 yaşında ehliyet aldı
    19. CHP'li Ağbaba'dan bayram mesajı
    20. Ege'nin yeşil pasaportlu ihracatçı..
    21. Başkan Taşlı Ramazan Bayramını kutladı
    22. Meclis Başkanı Şentop Kırklareli’de..
    23. Kadınlar hentbolde en golcü isim Yeliz..
    24. Elazığ’da motosiklet çalan 2 şüpheli..
    25. İtikafa girmek için Peru'dan..
    26. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a ilk..
    27. Jandarmadan Ramazan Bayramı öncesi..
    28. Plajlarda adım atacak yer kalmadı
    29. Elazığ’da elektrik kablosu çalan3..
    30. AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni partiyle ilgili flaş hamle!
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Melih Gökçek fena ti'ye aldı! "Bu fotoğraf olmamış be İmamoğlu..."
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular