Motosikletçilerin gözü Yıldırım’da Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ilgili açıklamaları sevindirdi.

Akit / Ekonomi Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün 3,5 TL ücret alınan motosikletlere ücretsiz olacağını açıklaması, motosiklet kullanıcılarını sevindirdi. Motosiklet tutkunları ve kurye olarak her gün köprüleri kullanan binlerce motosikletçi, uygulamanın hayata geçirilmesini dört gözle bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine, Türkiye genelinde 3 milyon 200 bine yakın motosiklet kayıtlarda yer alırken, bunun 300 bine yakını İstanbul trafiğinde seyrediyor.

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