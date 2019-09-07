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Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi

Kadıköy’de trafiğe kapalı Serasker Caddesi üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, esnafın verdiği tepki gülümsetti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:52
Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdi

Kadıköy’de trafiğe kapalı Serasker Caddesi üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, esnafın verdiği tepki gülümsetti.Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, “Şu bindiğin motora azıcık saygın olsun. Bir daha bu şekilde karşılaşırsak motosikletini 6 sokak aşağıda nizami park etmiş olarak bulacaksın” yazdı.


Olay, Kadıköy’de trafiğe kapalı olarak bulunan Serasker Caddesi üzerinde yaşandı. Motosikletini sürekli cadde üzerinde bulunan esnafın dükkanlarının önüne park eden sürücü sonunda esnafı bezdirdi. Motosikletin yapılan uyarılardan sonra yine aynı şekilde park edildiğini gören cadde esnafının, bu kez verdiği tepki gülümsetti.Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, bütün kağıtların üzerine aynı notu yazdı. Esnaf bununla da yetinmeyerek motosikleti park edilen yerden kaldırarak başka yere koydu.


Nota, “Sevgili arkadaşım” diye başlayan esnaf, “Şu bindiğin motora azcık saygın olsun. Bir motor bu şekilde bırakılır mı? Defalarca esnaf arkadaşlarla kaldırdık, yolunun kenarına attık, görür de utanırsın dedik. Anlaşılan sende utanacak yüz yok. Bence artık bu yazıyı okuduktan sonra aynı şeyi yapacağını sanmıyorum. Çünkü tekrar o şekilde karşılaşırsak, motorunu 6 sokak aşağıda nizami park edilmiş olarak bulacaksın” yazıldı. Yazılan notları cadde üzerinden geçen vatandaşların okuması ise ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:52
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