Motosiklet sürücüsü minibüsün altında kaldı!

Kaza, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Y.’nin kullandığı 34 DUE 505 plakalı motosiklet kavşaktan döneceği sırada aynı istikamette seyir halinde olan Fikret L.’nin kullandığı 67 TC 273 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışma sonucu yola savrulan Emre Y., minibüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler Emre Y. için seferber olurken itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Vatandaşlar tarafından el birliğiyle minibüs kaldırılarak altından çıkarılan Emre Y. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emre Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yerindeki araçların yol kenarına alınmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.