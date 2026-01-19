  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Motosiklet, scooter ve bisikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Bartın Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve beraberinde gelen buzlanma riskine karşı radikal bir güvenlik kararı aldı.

Bartın'da motosiklet, scooter, bisikletlerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 19.01.2026 Pazartesi günü saat 08.00'den 20.01.2026 Salı günü saat 08.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur'' ifadeleri kullanıldı.

