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Yerel Motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü
Yerel

Motosiklet şarampole devrildi: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-28 02:20:00 -

Kırıkkale'de virajı alamayan motosikletin şarampole devrildiği kazada 31 yaşındaki vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda gece saatlerinde meydana gelen kazada, Alparslan Burak Türe (31) idaresindeki 06 CIH 038 plakalı motosiklet şarampole devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 31 yaşındaki Türe'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Türe'nin cenazesi, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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