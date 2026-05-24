Motosiklet park halindeki cipe çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi, Şarkışla Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Muhammed Yavuz Polat yönetimindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde bulunan 58 HB 999 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Polat ile beraberindeki Z.T. savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Z.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.