Motosiklet park halindeki cipe çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
Motosiklet park halindeki cipe çarptı! 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
DHA

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde park halindeki cipe çarpan motosikletin sürücüsü 17 yaşındaki Muhammed Yavuz Polat hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Z.T.’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sivas’ta akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Şarkışla ilçesinde seyir halindeki motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan cipe çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirirken, beraberindeki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi üzerinde, Şarkışla Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Muhammed Yavuz Polat yönetimindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 58 HB 999 plakalı cipe çarptı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi, Şarkışla Devlet Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Muhammed Yavuz Polat yönetimindeki 58 AHN 992 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarında park halinde bulunan 58 HB 999 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Polat ile beraberindeki Z.T. savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı Z.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

