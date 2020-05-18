  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mustafa Cengiz'in sağlık durumu nasıl?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital ortamda kutlanacak

Bakan Karaismailoğlu kara yollarındaki Kovid-19 tedbirlerini anlattı

Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sesleri

Enerji yatırımlarında aslan payını 'verimlilik' alacak
için kalan
Aktüel

Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da bir motosiklet ile otomobillin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:50:29 -
Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’da bir motosiklet ile otomobillin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece yarısı Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi’nde meydana geldi. Kontrolsüz kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı