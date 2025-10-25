  • İSTANBUL
Yerel Motosiklet kazasında yaralanmıştı! Acı haber geldi!
Çanakkale’nin Biga ilçesinde motosikletinin bariyere çarptığı kazada ağır yaralanan Ahmet Can Öztekin (23), 23 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Kaza, 1 Ekim'de Biga-Çan kara yolunda meydana geldi. Ahmet Can Öztekin'in virajda kontrolünü yitirdiği motosiklet, bariyerlere çarptı.

KAZA BAŞKA BİR MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KASK KAMERASINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin, buradaki ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ise bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

23 GÜN SONRA ACI HABER

Yoğun bakımda tedavisi süren Ahmet Can Öztekin, dün, 23 gün sonra hayatını kaybetti.

