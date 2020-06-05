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Motosiklet kazasında bir kişi öldü

Muğla’nın Fethiye İlçesinde, seyir halindeki iken devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 03:38:00 -
Motosiklet kazasında bir kişi öldü

Edinilen bilgilere göre; Burak Gök (30) idaresindeki 48 GN 022 plakalı motosiklet ile Karagedik Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi.

Motosikletten savrulan Gök kafasını kaldırıma çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cansız bedeni otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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