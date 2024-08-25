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Yerel Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına yoldan geçen sağlık ekipleri koştu
Yerel

Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına yoldan geçen sağlık ekipleri koştu

Yeniakit Publisher
2024-08-25 23:52:00 -
Motosiklet kazası yapan çiftin yardımına yoldan geçen sağlık ekipleri koştu

İstanbul Küçükçekmece’de motosikletle seyir halinde olan nişanlı çift kaza yaptı. Yaralılara o esnada yoldan geçen sağlık ekipleri müdahale etti.

Küçükçekmece Beşyol’da akşam saatlerinde motosikletle seyir haline olan nişanlı çift kaza yaptı. Nişanlı çiftin yardımına o esnada ambulansla oradan geçen sağlık ekipleri koştu.

Sağlık ekipleri ambulans içinde hasta olmasına rağmen durarak yaralılara müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri de ilk müdahalesi yapılan 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.

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