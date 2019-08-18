Motosiklet hırsızları polisten kaçamadı Gaziantep’in Nizip ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet hırsızlığı yapan iki kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Ağustos tarihinde Nizip ilçesi Tahtani Mahallesi’nde motosiklet hırsızlığı meydana geldi. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatarak H.G. ve A.B. isimli şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar emniyet müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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