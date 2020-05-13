  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosiklet hırsızını asayiş ekipleri suçüstü yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız asayiş ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:21:15 -
Motosiklet hırsızını asayiş ekipleri suçüstü yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız asayiş ekiplerince suçüstü yakalandı.


Olay dün gece saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bigliye göre A.A. isimli motosiklet hırsızı 09 BM 078 plakalı motosikleti çalmaya çalışırken Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 11 Mayıs’ta İkiçeşmelik Mahallesi’nden bir motosiklet, 12 Mayıs’ta Kadınlar Denizi’nde bir motosiklet, 15 Ocak tarihinde de İkiçeşmelik Mahallesi’nden bir motosikleti çalan hırsız gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı