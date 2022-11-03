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Gündem Motosiklet faresi enselendi
Gündem

Motosiklet faresi enselendi

Bursa’nın İznik ilçesinde 2 motosiklet hırsızlığı olayına karışan şüpheli önce kameralardan sonra polisten kaçamadı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 19:37:00 -

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 motosiklet hırsızlığı ihbarı alan polis ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipleri hırsızlığı yapan şüphelinin A.O.S. (29) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri yapılan araştırma neticesinde şüpheliyi 1 saat içerisinde kıskıvrak yakaladı.

Şüpheli A.O.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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