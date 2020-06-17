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Aktüel

Motosiklet, çarptığı otomobile ok gibi saplandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarptığı otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:15:07 -
Motosiklet, çarptığı otomobile ok gibi saplandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çarptığı otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Söğütlü Caddesi’nde giden Cuma Ö.’nün kullandığı 46 ABP 495 plakalı motosiklet, Sedef Sokak’tan caddeye çıkmak isteyen Nezih K. yönetimindeki 46 EN 182 plakalı otomobile çarptı. Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı. Motosikleti ile otomobil arasında sıkışan sürücü Cuma Ö. yaralandı. Yaralı sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Ayağına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan yaralıya, 112 Acil Servis ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yaralı, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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