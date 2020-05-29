  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosiklet çalan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden güvenlik görevlisinin motosikletini çalan 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:02:37 -
Motosiklet çalan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir iş yerinin bahçesinden güvenlik görevlisinin motosikletini çalan 3 kişi, suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerindeki güvenlik görevlisinin motosikletinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemeler ve güvenlik kameraları görüntülerine göre, 3 şüphelinin iş yerinin tel çitini keserek bahçede park halinde bulunan motosikleti alıp götürdükleri belirlendi. Şahısları yakalamak ve motosikleti bulmak için çalışmaları genişleten ekipler, çalınan motosikleti Berdan Irmağı kenarında üzeri örtülü şekilde buldu. Gizlenen motosikleti almayarak, şüpheli şahısların bölgeye gelmesini bekleyen ekipler, bir süre sonra bölgeye gelen 3 kişiyi suçüstü yaparak, gözaltına aldı.


Jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul eden şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı