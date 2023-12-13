Motorunuzun bozulmasını istemiyorsanız bunları yapın!

Kış mevsiminin yaklaştığı ve mevsim etkilerinin iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladığı bugünlerde uzmanlar araçları yeni mevsime hazırlamanın tam zamanı olduğunu belirtiyor. Motul uzmanları "Havaların soğumasıyla en büyük problem akülerde ve soğutma sıvılarında ortaya çıkar. Doğru soğutma sıvısı seçimi aracın yaz aylarında hararet yapmasını önlediği gibi kış aylarında da antifriz özelliğiyle motorun donmasına engel olur" yorumunu yaptı.

Kış şartlarına uygun sıvı ayarı

Soğutma sıvılarının içeriği ile ilgili pratik bilgiler paylaşan uzmanlar şu yorumu yapıyor: “Soğutma sıvısı bölümüne yüzde 50 saf su, yüzde 50 antifriz konulması önemli bir nokta. Elbette bu durum konsantre ürünlerde geçerli. Öte yandan soğutma suyuna ekleme yapıldığında farklı türde bir antifriz eklemesi yapılmamalı. Yani organik antifriz kullanılıyorsa organik, hibrit antifriz kullanılıyorsa hibrit antifriz eklemesi yapılmalı. Sadece su konulmasını katiyen önermiyoruz. Bu durum aracın moturun donmasına sebep olabilir. Araç sahiplerinin antifriz özellikli soğutma sıvısı seçiminde de oldukça dikkatli olmasını öneriyoruz"

Kullanım sıklığı etkiliyor

Tercih yapılırken aracın hangi şartlarda ve ne sıklıkla kullanıldığı göz önünde bulundurulmalı ve üreticinin onayını alan, dayanıklı ürünler kullanılmalı.Her tüketici alışkanlığına ve her araca yönelik antifriz özellikli soğutma sıvısı sunuluyor.

Yağ ve silecek kontrolü

Sileceklerin ve silecek suyunun gözden kaçabileceğini söyleyen uzmanlar “Ömrünü tamamlayan silecekler ve sürüş esnasında donan bir silecek suyu görüşünüzü tamamen kapatarak kazaya bile sebep olabilir. Bu yüzden silecek kontrolü ve silecek suyunda antifriz kullanımını öneriyoruz. Yine doğru viskoziteye sahip olmayan bir motor yağı kullanıyorsanız motorun donma ihtimali yüksek. Motor yağ seviyesi düşükse motorda ilk çalıştırmada hasar çıkma ihtimali artıyor. Bu yüzden motor yağı ve silecek suyu antifriz kontrolünü yapmakta fayda var.” yorumunu yapıyor.

{relation id:1808638 slug:'ikinci-el-araclarda-gerileme-suruyor-iste-fiyati-en-cok-dusen-model'}