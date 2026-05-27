Motoru ısıtayım derken aracı sanayilik yapıyorsunuz!

Soğuk havalarda motoru uzun süre rölantide çalıştırarak ısıtma alışkanlığının, yeni nesil araçlarda ciddi mekanik sorunlara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, modern motor teknolojilerinde bu yöntemin artık gerekli olmadığını ve yanlış kullanımın kısa sürede yüksek maliyetli arızalara neden olabileceğini vurguluyor.

Kış aylarında direksiyon başına geçen milyonlarca sürücünün hiç düşünmeden yaptığı o klasik hareket, aslında araçların gizli katiline dönüşmüş durumda. Eskilerden kalma bir efsane olan "motor ısınsın diye beklemek", kaputun altında geri dönüşü olmayan yıkımlara davetiye çıkarıyor. Sıcacık bir kabine binme hayaliyle kapı önünde boşa yanan yakıt, sürücünün farkında olmadan kendi aracına kurduğu sinsi bir tuzağa dönüşüyor.

ESKİ ALIŞKANLIK YENİ MOTORU YİYOR

Geçmiş yıllarda karbüratörlü sistemlerle yollara çıkan otomobillerin o dondurucu soğuklarda stop etmemesi için gerçekten de beklemeye ihtiyacı vardı. Ancak günümüz teknolojisinde bu kural tamamen çöpe atıldı. Modern araçların kalbine yerleştirilen elektronik yakıt enjeksiyon (EFI) sistemleri ve motor beyinleri (ECU), dışarıdaki havayı milisaniyeler içinde hesaplıyor. Motor çalıştıktan saniyeler sonra araç zaten yola çıkmaya tam hazır hale geliyor. Buna rağmen rölantide ısrarla beklemek, araca iyilik değil, düpedüz sabotaj anlamına geliyor.

ZENGİN KARIŞIM SİLİNDİRLERİ KAZIYOR

Peki kaputun altında neler oluyor? Araç buz gibiyken çalıştırıldığında beyin, parçalar hemen ısınsın diye silindirlere bolca yakıt gönderiyor. Aracı yola çıkardığınızda motor hemen ısınıyor ve bu aşırı yakıt kesiliyor. Ancak aracı kendi haline bırakıp rölantide beklettiğinizde, motor yük altında olmadığı için ısınması adeta bir işkenceye dönüşüyor.

İşte tam bu noktada o çiğ benzin devreye giriyor. Çok güçlü bir çözücü olan benzin, silindir duvarlarındaki o hayati motor yağı tabakasını yıkayıp yok ediyor. Yağsız kalan pistonlar doğrudan kuru metale sürtünerek motorun ömrünü saniyeler içinde törpülüyor.

MOTOR YAĞI BOZULUYOR, EGZOZ ÇÜRÜYOR

Silindirlerden süzülen bu çiğ yakıtın yolculuğu karterde son buluyor ve doğrudan pahalı motor yağına karışıyor. Yağın kaydırıcılık özelliği tamamen yok olurken, araç sadece kışın değil yazın ortasında bile yatak sarmaya aday hale geliyor.

Tehlike bununla da sınırlı değil. Rölantide bekleyen aracın egzoz sistemi tam ısınamadığı için su buharı içeride kalıyor. Bu da on binlerce liralık katalitik konvertörlerin tıkanmasına ve boruların içeriden çürümesine yol açıyor.

ARACI ISITMANIN TEK BİR ALTIN KURALI VAR

Otomotiv mühendisleri ve ustalar sürücüleri o tek ve kesin kuralla uyarıyor. Aracı çalıştırdıktan sonra emniyet kemerinizi takmak ve aynaları ayarlamak için geçen 10-15 saniyelik süre, motor yağının en üste ulaşması için fazlasıyla yetiyor.

Bu kısacık sürenin ardından yapılması gereken tek şey aracı vitese takip yavaşça yola çıkmak. İlk birkaç kilometrede gaza yüklenmeden, yumuşak bir sürüşle motoru kendi halinde ısıtmak gerekiyor. Yolda ilerleyen bir araç, olduğu yerde yatan bir araca göre üç kat daha hızlı ısınıp aşınma riskini sıfıra indiriyor.