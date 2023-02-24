Motorola Edge 40 Pro sızıntıları durmuyor

Son sızıntıyla birlikte kesinleştiği üzere Motorola Edge 40 Pro modeli Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 12 GB RAM ile donatılmış vaziyette. Cihazın ayrıca 1080p ekranlı üst düzey bir akıllı telefon olacağını da söyleyelim.

Bu bilgiler, Motorola’nın Çin’de zaten resmi olarak piyasaya sürülen Moto X40’ın küresel bir sürümü olan Edge 40 Pro’yu getireceğini gösteriyor.

Ayrıca cihazdaki stok duvar kağıdı, Motorola web sitesindeki resmi görüntülerle aynı görünüyor ve 2,5D eğimli kenarlar ile merkezde yer alan delikli ekran gibi Moto X40’ta da bulunan özelliklerin Motorola Edge 40 Pro modelinde de aynı şekilde korunduğunu söyleyebiliriz.

Google Play Konsolu listelemesi, Edge 40 Pro‘nun Google Hizmetleri’ni destekleyeceğini doğruluyor; sonuçta, telefon zaten bu nedenle söz konusu platformda görünüyor. Cihaz, kutudan Android 13 işletim sistemiyle çıkacak. Bunun yanında Motorola Edge 40 Pro modelinin, telefonun Çin modelinden daha farklı özellikler sunup sunmayacağı konusunda ise şimdilik elimizde kesin bir bilgi yok. Ancak telefonun sızıntılarının artması, çıkış tarihinin de yaklaştığını gösterdiği için bu konularda bilgi sahibi olabilmek için çok fazla beklememize gerek kalmayacak.