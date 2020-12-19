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Teknoloji Motorola, amiral gemisi katiliyle geliyor
Teknoloji

Motorola, amiral gemisi katiliyle geliyor

Motorola, 5.000 mAh pil ile gelecek yeni bir başlangıç seviyesi akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. 4 GB RAM ile gelecek olan telefonun uygun fiyatla sunulması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:23:00 -
Motorola, amiral gemisi katiliyle geliyor

Motorola, 2020'yi geçmişteki popülaritesini yeniden yakalamak ve akıllı telefon sektöründe kendine yer edinmek için bolca çalışarak geçirdi. Geçtiğimiz son birkaç ayda arka arkaya uygun fiyatlı başlangıç seviyesi telefonlar tanıtan ve piyasaya süren Motorola'nın, gelen son haberlere bakılırsa durmaya niyeti yok gibi görünüyor.

Son olarak geçtiğimiz ay uygun fiyatlı üç modeli Moto E7, Moto G 5G ve Moto G9 Power'ı duyuran Motorola, aynı zamanda katlanabilir ekranı ve tasarımıyla dikkat çeken RAZR 2 ile de adından bolca söz ettirmişti. Şimdi ise akıllı telefon üreticisi 'Capri' adıyla anılan yeni bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanıyor.

Motorola Capri'nin FCC sertifikası alındı ve gelen ilk bilgilere göre Motorola yine pil konusunda oldukça cömert davranmış. 5.000 mAh pil ile gelecek olan yeni akıllı telefon, 10 W hızlı şarj desteğine de sahip olacak. 1600×720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip HD+ ekran ile gelecek olan telefon, 5G'yi desteklemeyecek.

Motorola'nın bu yeni başlangıç seviyesi telefonu sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 460 işlemciden güç alacak ve 4 GB RAM ile 64 GB dahili depolama ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Kamera tarafında ise telefonun 48 MP'lik bir ana kameraya sahip olacağı biliniyor. Webtekno'nun haberine göre, telefonun tasarımı, renk seçenekleri gibi konularda henüz herhangi bir bilgi paylaşılmış durumda değil ancak Motorola'nın yakın zamanda bu yeni akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.

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