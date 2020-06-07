  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motorlu testereyle odun keserken canından oluyordu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki öğrenci, odun kesmek istediği motorlu testerenin kontrolünü kaybedince az kalsın canından oluyordu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 10:24:13 -
Motorlu testereyle odun keserken canından oluyordu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki öğrenci, odun kesmek istediği motorlu testerenin kontrolünü kaybedince az kalsın canından oluyordu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalan beldesinde ikamet eden Özcan ve Elif Altun çiftinin 14 yaşındaki çocukları Mehmet Ali Altun, iddiaya göre, evlerinin önünde odun kesmek istedi. Motorlu testerenin kontrolünü kaybeden çocuk, vücudunun çeşitli yerlerinden ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Altun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı