Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne kadar oldu? Emlak vergisi ne kadar zamlandı?

Son dakika haberi... 2021 yılında uygulanacak olan en düşük ve en yüksek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarı belli oldu. Buna göre en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak uygulanacak. Öte yandan 2021 yılında emlak vergisi yüzde 4.55 artışla uygulanacak.

2018 yılından önce Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı “yeninden değerlendirme” oranına göre yapılırdı. Ancak 2018 yılından itibaren, 2018 yılından önce alınmış araçlarda 1300 cc altında olanlara %15, 1300 cc üzerinde olanlara ise %25 oranında MTV zammı uygulandı. 2018 yılından sonra alınacak araçlardan ise motor hacmi ve satış bedeline göre 2017 yılı MTV oranlarına kıyasla %15 ila %50 arasında bir zam yapılmıştı. 2019 yılı içinse yeniden değerleme oranı %23,73 olarak gerçekleşmişti. Ancak MTV hesaplamasından kullanılacak yeniden değerleme oranı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise %15,9 olarak değiştirildi. 2020 için de %22,58 olarak gerçekleşen yeniden değerlendirme oranı yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile %12'ye düşürülmüştü. Emlek vergisi 2020 yılı için artış oranı %22,58 olarak belirlenmişti. Örnek olarak 2019 yılında 100 TL olan vergi tutarı 2020 yılında 122,58 TL olmaktaydı.