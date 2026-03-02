  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
‘Motorlu Tabut’u New York sokaklarında görenler dönüp bir daha baktı

Karıştığı kazalarda çoğu zaman ikiye bölünen, ikiye bölünmediği zamanlarda ise kağıt gibi buruştuğu için Türk halkı arasında ismi ‘motorlu tabut’a çıkan Tofaş’ı New York'tun ünlü Times Meydanı'nda görenler hayrete düştü. Başka bir dünyadan gelmiş gibi ilgi çeken Tofaş’ı görenler dönüp bir daha baktı.

Bursalı Safa Sezer, bir dönem Bursa'da gençlerin simgesi haline gelen Tofaş marka otomobiliyle ABD'nin New York kentinde şehir turu attı. "16 BURSA" plakalı otomobil, Times Meydanı'nda çevredeki vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Otomobil koleksiyonu bulunan Safa Sezer'in lüks araçlarının yanı sıra Tofaş'a da yer verdi. Yaklaşık 5 yıldır New York sokaklarında kullanılan otomobil, özellikle turistlerin ve bölge sakinlerinin dikkatini çekiyor.

Türkiye'de 1990'lı ve 2000'li yıllarda gençler arasında popüler olan Tofaş'ın Manhattan'da görülmesi sosyal medyada da gündem olurken, otomobili gören birçok kişi fotoğraf ve video çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
