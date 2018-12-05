Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

otorinin rafineri çıkış fiyatına bu gece 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Ancak fiyat artışı pompaya yansımayacak. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Bugün 8 kuruş indirim yapılan motorine zam geliyor.

Sektör yetkilileri motorin fiyatlarına bu gece 8 kuruş zam yapılmasının beklendiğini bildirdi. NTV'de yer alan haber göre, halen yürürlükte olan "eşel mobil" sistemi nedeniyle zam ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Yeni indirim yapılmıştı

Halen motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan, Ankara ve İzmir'de de 5,98 liradan satılıyor.

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.