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Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

Dolar kuru ve uluslararası piyasalardaki motorin fiyatındaki artış sonrası 8 kuruşluk zam gündeme geldi. Zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Fiyat artışının pompaya yansıması beklenmiyor.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
Motorine zam geliyor! Bu geceden itibaren...

otorinin rafineri çıkış fiyatına bu gece 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Ancak fiyat artışı pompaya yansımayacak. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Bugün 8 kuruş indirim yapılan motorine zam geliyor.

Sektör yetkilileri motorin fiyatlarına bu gece 8 kuruş zam yapılmasının beklendiğini bildirdi. NTV'de yer alan haber göre, halen yürürlükte olan "eşel mobil" sistemi nedeniyle zam ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Yeni indirim yapılmıştı

Halen motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan, Ankara ve İzmir'de de 5,98 liradan satılıyor.

Motorinin litre fiyatında bugünden itibaren 8 kuruşluk indirim yapılmıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:30
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Benzin
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  6. motorine zam

YORUM YAZ

  • Turan ŞENGÜLTuran ŞENGÜL42 dk önce
    lütfen bu zamları durdurun artık anlayın
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