Motorine yapılan 29 kuruşluk zam pompaya yansımayacak

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından motorine yapılan zamla ilgili duyuru yaptı.

Açıklamada, bugünden itibaren motorine 29 kuruş zam yapıldığı belirtildi. Ancak söz konusu zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS Twitter hesabından yaptığı açıklamada ”Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 21/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” dedi.