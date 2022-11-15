Motorine kallavi indirim geldi
Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi. İşte şehir şehir indirimli motorin satış fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Petrolün varil fiyatındaki gerileme ile motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1.56 lira indirim geldi.
İndirimli motorin fiyatları...
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,79 TL'ye, Ankara'da 24,92 TL'ye, İzmir'de ise 24,94 TL'ye geriledi.
Güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,84 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,83 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,94 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,98 TL
Fiyat değişiklikleri duyurulmuyor
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.