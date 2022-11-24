Motorine indirim benzine zam
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim yapıldı.
Benzine dün gelen indirimin ardından akaryakıt fiyatlarında bugün de değişim yaşandı. Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi.
Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dün benzine gelen 1 lira 16 kuruşluk indirimin ardından bugün bir kez daha fiyatlar değişti.
Benzine zam, motorine indirim
Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi 21 lira seviyesine yaklaşırken, motorinin litresi ise bazı şehirlerde 23 lira seviyelerine geriledi.
Litre fiyatları kaç oldu?
Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükseldi. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıktı.
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