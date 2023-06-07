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Ekonomi Motorine büyük zam yapıldı!
Ekonomi

Motorine büyük zam yapıldı!

Yeniakit Publisher
2023-06-07 00:48:00 - 2023-06-07 00:57:00
Motorine büyük zam yapıldı!

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 36 kuruş zam yapıldı. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 21 lira seviyesine çıktı.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren akaryakıta kallavi bir zam geldi. Motorinin litresi 1 lira 36 kuruş arttı.

Motorinin litresi kaç lira oldu?

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 20 lira 79 kuruşa, Ankara'da 21 lira 19 kuruşa, İzmir'de ise 21 lira 30 kuruşa yükseldi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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