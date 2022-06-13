Motorine bugün zam gelecek mi? Güncel motorin fiyatı..
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları dünyanın belini bükmeye devam ediyor. Dünyanın süper devletlerinde bile savaş nedeniyle yüksek enflasyon verileri gelmeye devam ederken, artan petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarına ek zaman zaman zam yapılmakta. Gelen zamlar sonrası akaryakıt yani benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğu da araç sahipleri tarafından araştırılmakta. Peki benzine zam var mı? Bugün benzine zam gelecek mi? İşte motorin zammına ilişkin EPGİS’den son dakika açıklama!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) motorine 2,60 TL zam geleceği iddiasına açıklama geldi. "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" denilen açıklamada, bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi olmadığı belirtildi.
Yarın için bugün piyasalarda oluşacak değerlerin belirleyici olacağı kaydedildi. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz" denildi. İstanbul'da motorinin litresi 27,88-27,90 liradan satılıyor.