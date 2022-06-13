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Ekonomi 'Motorine 2,60 lira zam geliyor' iddiası sonrası resmi açıklama!
Ekonomi

'Motorine 2,60 lira zam geliyor' iddiası sonrası resmi açıklama!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sosyal medyada yayılan 'Motorine 2,60 lira zam gelecek' iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:48:00 -
'Motorine 2,60 lira zam geliyor' iddiası sonrası resmi açıklama!

EPGİS, motorine bugün 2,60 TL zam geleceği iddialarını yalanladı. Yarın için ise piyasada oluşacak değerlerin belirleyici olacağı belirtildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) motorine 2,60 TL zam geleceği iddiasına açıklama geldi.

"Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır" denilen açıklamada, bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi olmadığı belirtildi.

Yarın için bugün piyasalarda oluşacak değerlerin belirleyici olacağı kaydedildi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz" denildi.

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