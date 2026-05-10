Motorinde Dev İndirim!

Motorin fiyatlarına gelen 5,58 TL’lik indirim, akaryakıt istasyonlarında tabelaları sil baştan değiştirdi.
Sektör kaynaklarına göre motorinde hesaplanan 7 TL 20 kuruşluk indirimin 1 TL 62 kuruşu ÖTV artışına mahsup edilirken, net 5 TL 58 kuruş doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı. Benzinde geçtiğimiz günlerde yapılan 68 kuruşluk indirimin ardından motorindeki bu büyük düşüş, piyasada rahatlama sağladı.
AŞAĞI DOĞRU DÜŞÜŞ TRENDİ SÜRECEK
Son indirimle birlikte tüm büyükşehirlerde motorin fiyatı 70 TL psikolojik sınırının altına indi. Enerji piyasalarındaki toparlanmaya bağlı olarak fiyatlarda aşağı yönlü hareketin devam edebileceği belirtiliyor.
BÜYÜKŞEHİRLERDE AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul’da Avrupa Yakası’nda benzin 63,81 TL, motorin 66,25 TL, LPG 33,89 TL;
Anadolu Yakası’nda ise benzin 63,67 TL, motorin 66,11 TL, LPG 33,29 TL seviyesinde.
Ankara’da benzin 64,78 TL, motorin 67,38 TL, LPG 33,87 TL;
İzmir’de ise benzin 65,06 TL, motorin 67,65 TL, LPG 33,69 TL olarak güncellendi.