Motorin yerine ilk kez kullandılar! Geleceği petrolü için tarihi adım

Microsoft, veri merkezleri için aradığı çözünü en sonunda yakıt hücrelerinde buldu.

Microsoft, elektrik kesintileri ve diğer hizmet kesintileri durumunda veri merkezlerindeki yedeklemeler için kullanılan dizel motorlu jeneratörleri güçlendirmenin yolunu bulduğunu açıkladı. Sıfır karbon emisyonu hedefi ile yola çıkılan proje hakkında konuşan Microsoft Veri Merkezi Araştırma Direktörü Sean James, projenin veri merkezi endüstrisi için bir “Ay’a iniş anı" olduğu söylerken, çarenin hidrojen yakıt hücreleri olduğunu ifade ediyor.

Veri merkezi sürdürülebilirliği, nereden bakarsanız bakın çok önemli. Uluslararası Enerji Ajansı’nın araştırmasına göre, modern bulut depolamanın temel taşları şu anda tüm küresel karbon emisyonlarının yüzde 0.3’üne katkıda bulunan küresel elektrik talebinin yaklaşık yüzde 1’ini kullanıyor. Microsoft, 2013’ten bu yana yakıt hücresi teknolojisini deniyor ve 2030 yılına kadar da net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte, veri merkezlerinin geleceğini daha sürdürülebilir hale getirme şansı sunan imkanın yalnızca hidrojene bağlı olmadığını da sözlerine ilave ediyor.

Microsoft'un veri merkezi araştırma direktörü Sean James projeyle ilgili olarak duygularını şu sözlerle özetliyor:

“Dünyada fark yaratabilecek bir şey üzerinde çalışma fikri beni heyecanlandırıyor ve hidrojenin oyunun kurallarını değiştirecek çok büyük bir potansiyeli var.”