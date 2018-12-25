Motorin ve benzine indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, bugünden geçerli olan indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 29 kuruş, benzinde ise 28 kuruş olarak yansıdı. Buna göre, Ankara’da ortalama 5,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,70 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 5,91 liradan 5,62 liraya, İzmir’de 5,99 liradan 5,70 liraya indi. Ankara’da ortalama 6,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,92 liraya, benzinin litresi İstanbul’da 6,09 liradan 5,81 liraya, İzmir’de 6,19 liradan 5,91 liraya geriledi. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.