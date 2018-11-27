Motorin ve benzinde indirim

Motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, bugünden geçerli olan söz konusu indirim, motorinde pompa fiyatlarına ortalama 23 kuruş, benzinde ise 15 kuruş olarak yansıdı. Buna göre, Ankara’da ortalama 6,28 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,05 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 6,21 liradan 5,98 liraya, İzmir’de 6,29 liradan 6,06 liraya inecek. Ankara’da ortalama 6,35 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,20 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 6,24 liradan 6,09 liraya, İzmir’de 6,34 liradan 6,19 liraya inecek. Kasım ayında motorine ikinci, benzine ise beşinci defa indirim geldi.