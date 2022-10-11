Motorin ne kadar oldu? Benzin motorin güncel fiyatları 11 Ekim 2022
Yeni günle birlikte pek çok kişi akaryakıt fiyatlarında indirim ya da zam olup olmadığını araştırıyor. Peki, motorinin litresi ne kadar oldu?
Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanmaya başladı. Bu sebeple akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Peki, güncel motorin fiyatı nedir?
Motorin ne kadar oldu? Benzin motorin güncel fiyatları 11 Ekim 2022
Motorin grubuna gece yarısından geçerli olmak üzere 1,34 TL'lik zaman yapıldı.
İstanbul'da motorinin litresi 28,50 TL'den benzinin litresi 20,60 TL'den satılıyor.
Ankara'da motorinin litresi 28,64 TL'den benzinin litresi 20,74 TL'den satılıyor.
İzmir'de motorinin litresi 28,66 TL'den benzinin litresi 20.72 TL'den satılıyor.