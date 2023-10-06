Motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! Yasakla ilgili yeni karar duyuruldu

Akaryakıt ihracat yasağını gevşeten Rusya, boru hatları üzerinden dizel ihracatına izin verdi.

Rusya hükümeti, akaryakıt ihracat yasağını gevşetti ve deniz yoluyla dizel ihracatına geri dönülmesine izin verdi. Yapılan açıklamaya göre, dizel yakıtın ülkenin limanlarına boru hattıyla ulaştırılması koşuluyla sevkiyatlar yeniden başlayabilecek.

Açıklamaya göre, gri ihracatçılar olarak adlandırılan ya da kendi dizelini üretmeyip iç piyasadan satın aldığı miktarları sevk eden şirketler artık çok yüksek bir ihracat vergisi ödemek zorunda kalacak. Hükümet ayrıca, yurtiçi yakıt talebinin karşılanmasını ve rafinerilerin yurtiçi ve yurtdışı yakıt fiyatları arasındaki farkı telafi etmesini sağlamak için rafinerilere verdiği sübvansiyonları yeniden devreye alacak.

Benzin ihracatı azaldı

Öte yandan ülkede benzin ihracat yasağı devam ediyor. Yasağın etkisiyle Rusya'nın benzin ihracatı Eylül ayında Ağustos ayına göre yüzde 26 azalarak 260 bin tona indi. Rusya, benzin ihracat yasağını 21 Eylül'de yürürlüğe sokmuştu.