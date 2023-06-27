Motorin, benzin ve LPG'den sonra akaryakıta çok büyük bir zam daha

Bazı akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında artış yapıldı. Bu geceden itibaren yüksek kükürtlü fuel oil fiyatında 1,33 lira; kalyak fiyatında 98 kuruş ve fuel oil fiyatında 87 kuruş artış yapıldı.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve piyasalara olan etkileri nedeniyle rafineri fiyatlarında gerçekleşen güncellemeler sonrası bazı akaryakıt ürünlerinin fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren uygulanmak üzere artış yapıldı.

Yüksek kükürtlü fuel oil fiyatına 1,33 lira, kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatına 98 kuruş, fuel oilin fiyatına ise 87 kuruş zam yapıldı.

Fiyatlar 27 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Fiyatlardaki artışıyla beraber; bu gece yarısından itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı 15,96TL/lt; kalyakın fiyatı 21,58TL/lt, fuel oilin fiyatı ise 19,24TL/lt olacak.

Enerji Günlüğü

ÖNE ÇIKAN VİDEO