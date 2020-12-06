Motorda adres ülke olacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’deki “İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni”ne Vahdeddin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan, Türkiye ile birlikte uluslararası arenada da milli sanayi kuruluşu TEİ’nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

Milli motor gücü

“Dünya üzerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Bir motorun geliştirilmesi için yurtiçinde yazılımından malzemesine çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turboşaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Bu altyapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, altay tankı, İHA’lar ve füzelerimiz ile birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz. Allah’ın izniyle yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız.”

Adres ülke olacağız

Helikopter turboşaft motoruyla açılan yoldan diğer savunma sanayi araçlarının motorlarının tamamı yapılana kadar ilerlemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Bir yandan TUSAŞ’ın, diğer yandan özel sektör kuruluşlarımızın gayretleriyle Türkiye’yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Arifiye’deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayisini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz.”

Cevap vermekten bıktık

Sakarya’daki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Borsa İstanbul Anonim Şirketinin yüzde 10’luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir. Her şeyden önce Arifiye’deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir.

Türkiye’nin önünü tıkayamayacaklar

“Hayatlarında fabrika nedir, üretim nedir, proje nedir, ülke ve millet için çalışmak nedir, özelleştirme nedir, işletme devri nedir bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye’nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz. Yıllarca Türk Silahlı Kuvvetlerini, tek parti faşizmini sürdürme gayretlerinin kalkanı olarak kullananların, artık sadece ülkenin ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerinin sebebini de gayet iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ’cülerden arınan Silahlı Kuvvetlerin vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekatlarındaki başarılarından duyduğu rahatsızlığı bu tür bahanelerle askerimizi hedef alarak dışa vuranları milletimize havale ediyoruz.”

Varank: Helikopter motoru üretebilen 7 ülkeden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, “İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz” dedi. İlk milli helikopter motoru olan “TEİ-TS1400’ün Teslimi ve TEİ Tasarım Merkezi Açılış Töreni”nde konuşan Varank, şunları dile getirdi:

Kilo başına ihracat değeri 6 bin dolar

“Türkiye olarak gaz türbinli motor teknolojisine sahip 7 ülkeden biriyiz. Bugün açılışını yapacağımız yerli motorların tasarım çalışmalarının yürütüleceği tasarım merkezi de bu manada yeni başarı hikayelerimizin çıkış noktası olacak. İstediğimiz seviyelerde elbette değil ama Türkiye artık hem askeri hem de sivil alanda motor üretim ve tasarımı yapabilen ender ülkelerden bir tanesi. Türkiye’de kilogram başına ihracat değeri 1.5 dolar seviyelerindeyken, savunma sanayimizde bu 50 doların üzerinde. İlk milli helikopter motorumuzun ise kilogram başına ihracat değeri 6 bin dolar.”

Nice motorlar yapacağız

Bir yandan “GÖKBEY”e ve daha pek çok platforma güç verebilecek ilk milli helikopter motoru “TS 1400”ü TUSAŞ’a teslim ederken, diğer yandan bunun gibi daha nice milli motorların tasarlanacağı bir merkezi açtıklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti: “Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla kritik teknolojilerin kullanıcısı değil, üreticisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İnsan kaynağımız zengin, mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atıyoruz. İşte milli turboşaft motorumuz TS 1400 de bunun en güzel örneklerinden biri.”

Akar: Savunmada destan yazıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuşmasına Mühendisler Günü’nü kutlayarak başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği, teşviki ve desteğiyle çıkılan yolda, savunma sanayisinin her alanında olduğu gibi havacılık sektöründe de önemli adımlar atıldığını ve büyük başarılar elde edildiğini belirten Akar, şunları söyledi: “Bugün tüm dünyada, yerli ve milli silah sistemlerimizin harekatın seyrine yönelik belirleyici etkileri konuşulmakta ve dikkatle takip edilmektedir. Helikopterimiz GÖKBEY’in seri üretiminin başlamasını heyecanla bekliyoruz. Milli Muharip Savaş Uçağımız da bize güç katacaktır.”