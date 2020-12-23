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Aktüel Motor Yağı Değişim Noktası Belgesini alma süresi 6 ay uzatıldı
Aktüel

Motor Yağı Değişim Noktası Belgesini alma süresi 6 ay uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:41:02 -
Motor Yağı Değişim Noktası Belgesini alma süresi 6 ay uzatıldı

ANKARA (AA) - Motor yağı değişimlerinin yapıldığı işletmelerin bu faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için bulundurmaları gereken belgeyi alma süresi, 1 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, mevcut yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi, atık yağ toplama miktarlarının artırılması ve atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla Yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Buna göre, Kovid-19 şartları göz önünde bulundurularak, motor yağı değişimlerinin yapıldığı işletmelerin bu faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için bulundurmaları gereken Motor Yağı Değişim Noktası Belgesini (MoYDeN) alma süresi 6 ay ertelenerek 1 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Mevcut tesislerin mevzuata uyumunun deneme üretim planına bağlanması, atık yağların yetkilendirilmiş kuruluşun yanı sıra rafinasyon tesisleri tarafından da toplanması ile Yönetmelik kapsamında yer alan atık yağ kodlarında düzenlemeler yapıldı.

Ayrıca, değişiklik ile yağ üreticilerine, piyasaya sürdükleri madeni yağ miktarına göre 2021'de başlamak kaydıyla artan oranlarda toplama yükümlülüğü getirildi.

Yine yağ üreticilerine, ürettikleri madeni yağların belirlenen oranlarda yurt içindeki atık yağlardan elde edilmiş baz yağ kullanma zorunluluğu getirildi.

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